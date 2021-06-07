TOKİ, Burdur'da 241 konutu satışa sunuyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Burdur/Merkez’de bulunan 241 konutu kura ile satışını gerçekleştirecek.

Başvurular 14 Haziran 2021 ile 25 Haziran 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası Burdur Şubelerinden yapılabilecek.

Satışa sunulan konutların özellikleri ve ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.



