TOKİ, Adana'da 1.252 adet konutu satışa sundu
İLAN 24.03.2021, 00:47
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Adana'da 1.252 adet konutu satışa çıkardı.
Konut tipi 2+1 veya 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin, 5 - 22 Nisan 2021 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. Adana Şubeleri ve E-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
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