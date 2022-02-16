Tokat'ta spor salonu yapım ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Tokat'ta 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı kapsamında ihale düzenleyecek.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihalede teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale, 9 Mart 2022 tarihinde Nasuh Akar Mahallesi, Süleyman Hacıabdullahoğlu Caddesi, 1404. Sokak, No: 4 Balgat, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.

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