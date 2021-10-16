Tokat'ta 12 adet daire satışa çıkarıldı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tokat Belediye Başkanlığı, Topçam Mahallesinde bulunan 12 adet daireyi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile satacak.

İhaleye girecek isteklilerin, ihaleye ait belgeleri dosya halinde 8 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00'ye kadar Belediye Su İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale Kasım 2021 tarihinde Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

Detaylar için tıklayınız.