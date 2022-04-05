Tokat Havalimanı'nda kiralama ihalesi
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ticari alanlar ile ulaşım hizmetlerinin kiraya verilmesi için ihale düzenleyecek.
İç-dış hatlar giden yolcu salonunda bulunan ticari alanlar, 7 aracı kapsayan taksi hizmeti ve Tokat Havalimanı-Şehir merkezi, Tokat Havalimanı-Erbaa, Tokat Havalimanı-Niksar-Reşadiye, Tokat Havalimanı-Turhal-Zile güzergahlarında yapılacak yolcu taşıma hizmetinin kiraya verilmesine ilişkin ihale 14 ve 15 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek.
Söz konusu mahallere ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Tokat Havalimanı Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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