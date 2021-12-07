Tohum eleme makinesi ve ekipmanları satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 1 adet Hassas Eleme Makinesi Ünitesi,1 adet Triyör Ünitesi,1 adet Hafif Tane Ayırma Ünitesi, 1 adet İlaçlama Ünitesi, 1 adet Kantar ve Paketleme Ünitesi,1 adet Taşıyııcı Banklar ve Helezonlar Gurubu,1 adet Renk Ayırma Ünitesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.