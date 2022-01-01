TİKA 10 Uzman Yardımcısı alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 10 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olup 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecek.

Giriş sınavı 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya adresinde yapılacak.

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