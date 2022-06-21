TİGEM Malya Tarım İşletmesinden küçükbaş hayvan satışı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2.350 baş reforme erkek kuzu ve 1.163 baş reforme koyunu canlı ağırlık üzerinden partiler halinde satacak.

İhale 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.00’te Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Muhammen bedel toplamı 7 milyon 401 bin 135 Türk Lirası olup geçici teminatın toplamı 370 bin 056 Türk lirasıdır. İhaleye katılacak firma ve şahıslar yatırdıkları teminat oranında diledikleri partiye iştirak edebilecek.

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