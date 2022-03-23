TİGEM'den kuzu satış ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi 8 bin baş reforme erkek besi kuzusunu 8 parti halinde açık arttırmayla satacak.

İhale 24 Mart 2022 saat 14:00’te İşletmenin idare binasında yapılacak. Satışa konu kuzular Kazıktepe ağılında görülebilir. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, www.tigem.gov.tr internet adresindeki ihaleler sayfasında veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Ticaret Servisi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

