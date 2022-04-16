Ticaret Müfettiş Yardımcısı giriş sınavı ilanı
İLAN 16.04.2022, 12:29
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 50 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacak.
Giriş Sınavları için başvurular, 25 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.
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