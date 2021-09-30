Ticaret Müfettiş Yardımcılığı sınav duyurusu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Ticaret Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.

Ticaret Müfettiş Yardımcısı kadrosu için düzenlenecek sınavla Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 kişilik alım yapılacak. Sınava başvurular 4-13 Ekim 2021 tarihleri arasında olup Kariyer Kapısı www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacak. Giriş sınavlarının yazılı bölümleri Gümrük Grup Başkanlığı için 6-7 Ekim 2021, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Ekim 2021, İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Ekim 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra dört ayrı oturumda yapılacak. Yazılı sınavlar Ankara Atatürk Lisesi Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No:11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA’ da gerçekleştirilecek.

Sınava dair detaylı bilgi için tıklayınız.