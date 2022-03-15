Ticaret Bakanlığına 524 sözleşmeli personel alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığına Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli kadrolarında istihdam edilmek üzere toplam 524 Sözleşmeli Personel alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adaylar, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar ilan edilen Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli pozisyonlarından sadece birine başvurabilecek. Adaylar tüm süreçlere ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

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