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Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

İLAN 07.07.2021, 00:33
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Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ticaret Bakanlığı bünyesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin  (B)  fıkrası  ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacak.
Başvurular dijital ortamda  07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacaktır.
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
Personel alımı yapılacak iller, alım yapılacak birimler ve başvuruyla ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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