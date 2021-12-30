Tıbbi malzeme satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi- Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları, Merkezi Sterilizasyon Ünitesine 11 kalem malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.