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Tıbbi atık sterilizasyon cihazı ve ekipmanı alınacak

İLAN 25.04.2021, 01:02
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Tıbbi atık sterilizasyon cihazı ve ekipmanı alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce işletilen Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi binasında kullanılmak üzere 1 Adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Cihazı ve Ekipmanı Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

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