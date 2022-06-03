TFF'den toplantı çağrısı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Futbol Federasyonu, Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu toplantısına ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 dönemi ile ilgili olarak Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 16 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 17 Haziran 2022 tarihinde aynı saatte; ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının çoğunluk aranmaksızın 24 Haziran 2022 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 24.05.2022 tarih ve 207 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur" ifadelerine yer verildi.

Toplantının gündem maddeleri ve duyuru metninin tamamını görüntülemek için tıklayınız.