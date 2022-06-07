Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin merkez-ilçe birimleri ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre, KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 271 sözleşmeli personel alacak.

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Üniversitenin web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

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