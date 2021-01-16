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Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller

İLAN 16.01.2021, 02:33
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Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacak.
Çorlu, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerindeki taşınmazların kiralama ihaleleri 04.02.2021 tarihinde yapılacaktır.
Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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