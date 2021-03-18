TCMM Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 14.00'te, “Hacı Bayram Mahallesi istiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki idare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacak.

Pay sahiplerinin, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir.

Davet ilanıyla ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

