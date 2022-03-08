TCDD 180 İşçi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, belirsiz süreli 180 Tren Teşkil İşçisi alımı yapacak. İşgücü talepleri 7 - 11 Mart 2022 tarihleri arasında İŞKUR’da yayınlanacak.

İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır. İşgücü talebine ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edecek.

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