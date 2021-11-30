Tavuk eti ürünleri alınacak
İLAN 30.11.2021, 00:27
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tavuk eti ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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|14
|14
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|13
|13
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|14
|13
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|13
|7
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|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
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|13
|6
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|33
|2. Atletico Madrid
|14
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|3. Real Sociedad
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|29
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|28
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|27
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|24
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|20
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|15
|10
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|15
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