​Tarım ve Orman Bakanlığı personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ​Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır.

Alınacak personel dağılımının yer aldığı ilan metnini görüntülemek için tıklayınız.

