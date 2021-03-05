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Tarım makinaları satın alınacak

İLAN 05.03.2021, 01:58
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Tarım makinaları satın alınacak

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 1 adet lazerli tesviye 1 adet kazanlı tesviye küreği 1 adet dik rotatiller satın alacak.
Tarım makinaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale 16 Mart 2021 tarihinde Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi No: 11 Merkez/Çorum adresinde saat 11.00'de yapılacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ.
 

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