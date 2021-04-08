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Tarım İşletme Müdürlüğü üretim tesislerini 5 yıllığına kiraya veriliyor

İLAN 08.04.2021, 00:07
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Tarım İşletme Müdürlüğü üretim tesislerini 5 yıllığına kiraya veriliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şanlıurfa Boztepe Tarım İşletme Müdürlüğü'ne ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına kiraya verilecek.
İhale açık arttırma usulü ile yapılacaktır.   
İhaleyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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