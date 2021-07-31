Tarihi Çıkrıkçılar Yokuşu restore ediliyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olan ve tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çıkrıkçılar Yokuşu’nun sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri için danışmanlık hizmeti alım ihalesi düzenleyecek. Altındağ ilçesinde bulunan Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki 51 yapıyı kapsayan hizmetin ihale, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek.

12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak ihale için teklifler elden teslim edilecek.

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