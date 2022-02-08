Süt satış ihalesi
İLAN 08.02.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Söke Zirai Üretim İşletmesi, ihaleyle 160 bin litre inek sütü satacak.
İhalenin şartname ve ekleri Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Ziraat Okulu) Döner Sermaye İşletmesi'nden bedelsiz olarak görülebilecek. İhale 16 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 11.00‘de hizmet binasında Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacak
Tahmin edilen bedel aylık 69.630,40 TL, yıllık ise 696.304,00 TL olarak belirlenmiş olup, ihaleye bu bedelle başlanacaktır.
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