Sürekli işçi alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Eti Maden İşletmeleri, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 25 sürekli işçi alımı yapacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Proses İşçisi kadrosunda istihdam edilecek adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

17 işçi alım ilanlarına ulaşmak için tıklayınız.

8 işçi alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.