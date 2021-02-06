Sungurlu'da kat karşılığı inşaat yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum ili Sungurlu İlçesi (Fatih Mahallesi) Göl bağları mevkiinde bulunan, mülkiyeti Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odasına ve 121,27 m2’lik Sungurlu Belediyesi ait hissenin alınmasıyla oluşacak 441 Ada 20 parsel nolu, 1.198,82 m2 yüzölçümlü taşınmazın, üzerine hali hazırda uygulanması düşünülen projenin (24 adet daire, 2 adet dükkan) İdarece % pay alınmak suretiyle kat karşılığı, şartname ve ekleri doğrultusunda teklif alınması suretiyle inşaat yaptırılacaktır.

Teklif mektupları 23.02.2021 Salı günü saat 11.00’de Sungurlu Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odasında komisyon tarafından değerlendirilip, daha sonra teklif verenlere bildirilecektir.

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