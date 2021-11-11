Sungurlu Belediyesi akaryakıt satın alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sungurlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü akaryakıt (450.000 Litre Motorin (M10 PPM Kükürtlü Dizel),7.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 7.000 Litre LPG (Otogaz)) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.