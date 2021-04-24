Spor sahası inşaat işleri yaptırılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum Belediye Başkanlığı Çorum Merkez Karakeçili Mah. 153 Ada / 1 parseldeki arsaya ve Çepni Mahallesinde 4518 ada 4. ve 5. parseller arasına yaklaşık 9.300 m2 alanda 2 (iki) adet nizami sentetik saha ve eklentileri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.