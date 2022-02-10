Sözleşmeli personel alım ilanı
İLAN 10.02.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 30 sözleşmeli personel alacak.
Adayların, başvurularını www.ohu.edu.tr web adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte 22 Şubat 2022 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı'na şahsen /posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir.
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