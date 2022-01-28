Sözleşmeli personel alım ilanı
İLAN 28.01.2022, 00:06
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddelerine göre 80 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Adaylar başvurularını 9 Şubat 2022 tarihine kadar şahsen yapacak.
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