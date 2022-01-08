Sözleşmeli personel alım ilanı
İLAN 08.01.2022, 01:10
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Muş Alparslan Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 50 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Adayların, başvurularını 19 Ocak 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Muş Alparslan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapmalara gerekmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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|18
|19
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|35
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|19
|11
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|10
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|1. Real Madrid
|20
|46
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|33
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|16
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|16
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|19
|14
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|19
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