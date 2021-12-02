Sözleşmeli personel alım ilanı
İLAN 02.12.2021, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); "Ön Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93)" ve “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak 39 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Müracatlar ilanın Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığının https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacak. Sonuçlar ilgili KPSS puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde ilan edilecek.
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|13
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|14
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|13
|16
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|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
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|P
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|13
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|28
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|18
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|13
|18
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|10
|19. Burnley
|12
|9
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|14
|7
|Takımlar
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|33
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|29
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|15
|29
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|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
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|14
|23
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|14
|20
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|20
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|20
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|19
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|16
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|14
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|14
|12
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|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7