Sözleşmeli personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fırat Üniversitesi 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversite birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 60 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.

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