Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş (erkek) temin edilecek.

Başvurular, 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

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