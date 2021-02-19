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Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı

İLAN 19.02.2021, 00:17 19.02.2021, 00:31
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Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tokat'ta 79 iş yerini satışa sundu

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan gayrimenkullerin açık artırma usulü ile satışı 1- 5 Mart 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde yapılacak.

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