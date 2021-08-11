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Şişkinlik sandı karnından çıkanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Çorum’da bir  kadın hasta  karında şişlik,ağrı,düzensiz adet kanamaları, sık idrara çıkma şikayetiyle başvurduğu Elitpark  Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerinde, karnında miyom kitle bulunduğunu öğrendi.

İLAN 11.08.2021, 14:45
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Şişkinlik sandı karnından çıkanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr Dr. Mustafa Uzun  tarafından gerçekleştirilen zorlu bir ameliyatla hastanın tüm miyomları çıkarıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada  “Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Op. Dr.  Mustafa Uzun un polikliniğine karında şişlik,ağrı,düzensiz adet kanamaları,sık idrara çıkma şikayetleri ile gelen hastamızın yapılan muayenesinde; tüm batını göbek üzerine kadar dolduran içerisinde çok sayıda miyomların olduğu  pelvik kitle tespit edilmiş olup,  doktorumuz Mustafa Uzun  ve hastanemizin ameliyat ekibi tarafından başarılı bir operasyonla yaklaşık 35x25x20 cm çapında kitle başarı ile çıkartılmıştır.” denildi.

(Yusuf ÇINAR)
 

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