Şişkinlik sandı karnından çıkanları görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr Dr. Mustafa Uzun tarafından gerçekleştirilen zorlu bir ameliyatla hastanın tüm miyomları çıkarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada “Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Uzun un polikliniğine karında şişlik,ağrı,düzensiz adet kanamaları,sık idrara çıkma şikayetleri ile gelen hastamızın yapılan muayenesinde; tüm batını göbek üzerine kadar dolduran içerisinde çok sayıda miyomların olduğu pelvik kitle tespit edilmiş olup, doktorumuz Mustafa Uzun ve hastanemizin ameliyat ekibi tarafından başarılı bir operasyonla yaklaşık 35x25x20 cm çapında kitle başarı ile çıkartılmıştır.” denildi.

(Yusuf ÇINAR)

