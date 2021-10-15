Şırnak Belediyesinden kiralık sinema salonları

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şırnak Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi Belediye Bulvarı Belediye Hizmet Binası önünde bulunan 2 adet sinema salonunu 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü 8 yıl süre ile kiraya veriyor.

Kira ihalesi 25 Ekim 2021 pazartesi günü saat 10.00'da Şırnak Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda yapılacak. İstekliler, ihaleye ilişkin kira şartnamesini Şırnak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 150 Türk Lirası karşılığında satın alabilecek.

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