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Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

İLAN 29.01.2021, 01:56
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Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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