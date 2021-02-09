Son Dakika

Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor

İLAN 09.02.2021, 01:32 09.02.2021, 01:36
8
Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sinop Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde  bulunan mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  maddesi  gereği  Kapalı Teklif (Artırma)Usulü ile ihale edilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
hafif yağmur
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@