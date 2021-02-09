Sinop Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptırıyor
İLAN 09.02.2021, 01:32 09.02.2021, 01:36
8
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sinop Merkez Ada Mahallesi Su Deposu Yolu Teras Sokak adresinde bulunan mülkiyeti Sinop Belediyesi'ne ait 558 Ada 3 nolu parsel 1.469,00 m² arsa üzerinde Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif (Artırma)Usulü ile ihale edilecek.
İhaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
hafif yağmur