Silifke Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
İLAN 07.06.2022, 00:21
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Silifke Belediyesi mülkiyetindeki 52 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile satılacak.
İhale, 22 Haziran 2022 tarihinde Silifke Belediyesi Hizmet Binası 3. kat meclis salonunda yapılacak. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini ve eklerini Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250 TL karşılığında satın almaları zorunludur.
Taşınmazların satış bedeli şartnamede belirlenen şekilde peşin ödenecek olup taşınmazın tapu devri satış bedelinin idareye yatırılmasından sonra yapılacaktır.
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