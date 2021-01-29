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Şile Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

İLAN 29.01.2021, 02:00
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Şile Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Şile Belediyesi'ne ait olan Meşrutiyet Mahallesi ve  Kurfallı Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ilanda belirtilen süre ve ücretle kiraya verilecek.

9 Şubat 2021 günü saat 11:30'da Şile Belediye Başkanlığı binasında yapılacak olan ihaleyle ilgili, katılım şartları, istenilen belgeler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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