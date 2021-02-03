Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, ilanda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.

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