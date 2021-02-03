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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

İLAN 03.02.2021, 02:14
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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

"Yeminli  Mali  Müşavirlik  ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, ilanda belirtilen  tarihlerde Ankara,  İstanbul  ve  İzmir illerinde yapılacaktır.

Sınava ilişkin esaslar, sınav konuları, başvuruda aranan şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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