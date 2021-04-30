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Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek

İLAN 30.04.2021, 01:44
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Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına PAZARLIK USULÜ ile kiraya verilecek.
İhaleye katılmak isteyen firmalarda aşağıdaki şartlar, ihale tarihi ve yeri ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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