Şeb-i Arus etkinlikleri başladı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hz. Mevlâna'nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) 7-17 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerin özel konusu olarak belirlenen İrfan kavramı belirlendi. İrfan; anlama, sezme, bilme, biliş v.b anlamlarıyla gündelik dil içinde kullanılırken tasavvufi metinlerde “daha özel ve incelikli bilmeyi ve sezmeyi” kastetmek üzere kullanılır. Anadolu sahasındaki manevî duyuşun sıradan insanın erdemlerine etkisini anlatırken de zaman zaman kullandığımız “halk irfanı” terkibinde; uzun yıllarca tecrübe edilmiş, bilgi düzeyindeki anlamayı aşmış, doğal olarak ortaya çıkan güzel ve olumlu davranışlardaki incelik, zarafet, nezaket, Hakk’a, adalete ve insanlığa uygunluk anlamındadır.

Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında sergiler, gösteriler, konferanslar, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi sohbeti, sema gösterileri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Katılımcılar için bilet satışı https://ebilet.konyakultur.gov.tr/ sayfasından yapılmaktadır.

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