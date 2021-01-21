Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
İLAN 21.01.2021, 02:25
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T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin maddeleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki ilanda dağılımı gösterilen;
Büro Personeli, Öğretmen (Okul Öncesi), Çocuk Gelişimcisi, Elektrik Teknisyeni, Elektrik- Elektronik veya Elektronik Teknisyeni unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Başvuru şartları, başvuru süresi ve diğer detayları buradan öğrenebilirsiniz
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