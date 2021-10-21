Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alım ilanı
İLAN 21.10.2021, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7. derece kadrolara atanmak üzere Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak.
Adaylar başvurularını 1 Kasım - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranından yapacaklar. Giriş Sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
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|P
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|8
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|8
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|9
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|13. Altınordu
|9
|10
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|9
|9
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|9
|9
|16. Boluspor
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|8
|17. Bursaspor
|8
|8
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|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
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|15
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|8. Everton
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|12
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|12
|11. Leicester City
|8
|11
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|8
|11
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|10
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|8
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|8
|7
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|8
|7
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|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
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|12
|12. Villarreal
|8
|11
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|11
|14. Elche
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|7
|17. Granada
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|3
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|2