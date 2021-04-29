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Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak

İLAN 29.04.2021, 01:01
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Sapanca Belediyesinden satılık Ultralight uçak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.
İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler ve ihale tarihi gibi diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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