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Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

İLAN 14.03.2021, 00:13
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Sakarya Nehri üzerinde zipline kurulacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2.Etap alanı içerisinde bulunan,  Sınırlı Ayni Hak Tesisi ile "Zipline" projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

İhale tarihi/yeri, ihaleye katılım şartları, geçici teminat ve ihale tahmini bedeli ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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